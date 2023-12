A MSC Cruzeiros inaugurou sua rota internacional que passa pelo litoral do Paraná. O navio, que veio da Europa, fez uma parada no porto de Paranaguá com uma escala permanente na temporada 2023/24.

No total serão 15 escalas no porto, ocorrendo de forma semanal, até o dia 8 de março de 2024. O cruzeiro traz diversos turistas para a região, a maioria sendo internacionais.

Conforme apontado pelo secretário estadual do Turismo Márcio Nunes, através da Agência Estadual de Notícias, existe uma previsão de que sejam movimentados R$ 20 milhões com o embarque.

O cruzeiro da MSC traz mais de 40 mil turistas para Paranaguá nos próximos meses. O navio segue para Itajaí, em Santa Catarina, Uruguai, Buenos Aires e então retorna para o litoral paranaense