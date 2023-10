Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Londrina, no Norte do Paraná, sofreu com um vendaval no fim da tarde desta quarta-feira (4). As rajadas de ventos atingiram 103 Km/h entre 16h e 17h, o que gerou inúmeros estragos. Tirando as rajadas, os ventos, em si, tiveram velocidade de 40,7 km/h.

No aeroporto, os ventos chegaram a 78 Km/h. Conforme a CCR Aeroportos, que administra o terminal, um vôo da companhia Latam, que vinha de Congonhas (SP), atrasou. Ele deveria ter pousado às 17h45 em Londrina, mas está com previsão de chegada às 18h50.

Além da nuvem de poeira barrenta que invadiu a cidade, os ventos derrubaram diversas árvores e postes, incluindo no calçadão da BR-369. Árvores caíram em cima de veículos