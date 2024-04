O deputado federal Pedro Lupion anunciou nesta quinta-feira (25) uma importante emenda parlamentar no valor de R$118 mil para o Colégio Cívico-Militar Estadual Edith de Souza Prado de Oliveira, em Santo Antônio da Platina. Esses recursos, destinados à reforma do estabelecimento de ensino, foram garantidos por meio do Programa Escola Mais Bonita, via Fundo Rotativo.

A diretora Eliane Cristina Batista Silvério do Colégio Cívico-Militar Edith de Souza Prado expressou gratidão pelo apoio financeiro recebido, destacando como isso beneficiará significativamente o ambiente escolar.

“Nossa comunidade está em festa com o recurso que recebemos. Esse dinheiro vai contribuir e muito para algumas melhorias que precisamos realizar no prédio onde estamos agora, como conserto de calhas, telhado, pintura, forro, banheiros. Quando entramos aqui, havia muito a fazer e sabemos que sem verba fica impossível. O prédio é antigo e requer manutenção e reparos importantes. No ano passado, nossa comunidade escolar passou por momentos de muitas incertezas e angústias. Batalhamos muito e não podemos deixar de agradecer a todos que abraçaram nossa escola e não nos abandonaram. O ambiente escolar precisa ser um espaço acolhedor para que o estudante queira sempre estar na escola. Queremos proporcionar isso: um lugar bem cuidado e digno de receber nossos alunos, familiares e toda nossa equipe”, destacou Eliane.

Agradecimento

“Agradecemos imensamente ao deputado federal Pedro Lupion, que se sentiu sensibilizado com nossa história desde a interdição do antigo prédio. Ele acompanhou de perto e sempre esteve ao nosso lado dando o apoio necessário. Essa verba vai conseguir atenuar alguns problemas que resolveríamos fazendo bazar da pechincha ou com ações internas, como sempre fizemos. Precisamos de mais políticos que invistam na educação e ajudem a construir um futuro mais digno para nossas crianças”, concluiu a diretora