O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta sexta-feira (17) o envio de mais 363.800 doses de CoronaVac ao Paraná. Os imunizantes estão previstos para chegarem em dois lotes, um às 12h55, no voo LA 3443, o outro às 13h55, no voo AD 4830, no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. As doses são destinadas à primeira (D1) e à segunda (D2) doses.

As vacinas serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento até que sejam descentralizadas para as Regionais de Saúde. O repasse dos imunizantes é referente à 51ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, 12.158.362 doses foram aplicadas no Estado. Destas 7.773.984 D1, 322.270 doses únicas (DU) e 4.062.976 segundas doses (D2). Entre D1 e DU, o Paraná já atingiu 92,1% da população adulta vacinada, estimada em 8.720.953 pessoas.