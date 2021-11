Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta sexta-feira (12) mais 451.340 vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes fazem parte da 67ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinados para segunda dose (D2) e dose reforço (DR).

O lote contempla 353.340 vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 303.030 para D2 da população em geral, referente à 50ª remessa, e 50.310 para DR dos trabalhadores da saúde. Além das vacinas da Pfizer, chegaram as 98.000 AstraZeneca/Fiocruz, para segunda dose.

A nova remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais em três voos distintos. O primeiro chegou às 18h45, no voo LA-3510. Logo na sequência, às 19h10, no voo G3-2128 e às 19h20, no voo G3-1124 a carga foi finalizada.

Todo o quantitativo já está no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde será conferido e organizado para ser distribuído às 22 regionais de saúde nos próximos dias.

IMUNIZAÇÃO – Segundo os dados do vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 16.604.078 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.751.149 primeiras doses (D1) e 7.182.016 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 47.639 doses adicionais (DA) e 623.234 doses de reforço (DR).