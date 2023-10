Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nesta terça-feira, foi inaugurada oficialmente a Estação Avançada (EA) da CPFL Santa Cruz em Avaré. Localizada em uma região central da cidade, a nova base da companhia também atenderá aos clientes de Avaré e região, totalizando mais de 40 mil consumidores beneficiados. O empreendimento contou com um investimento superior a R$ 1,3 milhão por parte da companhia, com o objetivo de qualificar o atendimento aos moradores.

A Estação Avançada Avaré terá à disposição equipes técnicas da distribuidora, com 67 colaboradores no total, e uma frota de 22 veículos. O objetivo é ter mais agilidade no atendimento, especialmente as ações emergenciais. No entanto, serviços operacionais e comerciais programados, como manutenções de rede e novas ligações de energia, também serão privilegiados com o empreendimento.

“Essa nova unidade garantirá que as nossas equipes estejam mais próximas, contribuindo para conseguirmos atender a população com eficiência e com a redução do tempo dos desligamentos programados para a realização de atividades como manutenções, por exemplo. Trata-se de mais um movimento da CPFL Santa Cruz para fornecer um atendimento seguro e de qualidade para uma região importante economicamente para o estado de São Paulo”, afirma Carlos Zamboni Neto, diretor-presidente da CPFL Santa Cruz.