Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A presença ostensiva da Polícia Militar foi maciça em todo o Estado por conta dos atos públicos desta terça-feira (07), Dia da Independência. A autuação preventiva foi para garantir o direito de manifestações que tomaram as ruas das principais cidades paranaenses. Ao longo do dia, os atos ocorreram de maneira pacífica, e até às 18 horas não houve nenhuma ocorrência relacionada às manifestações. Em várias cidades do Estado, inclusive na Capital, as equipes policiais prosseguem nas ruas acompanhando a dispersão do público, ou os atos onde eles ainda estão acontecendo.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o foco da atuação foi justamente a prevenção de crimes e evitar confrontos. Ele explica que a instituição fez um planejamento específico para este dia, visando o bem-estar de todos. “A Corporação está acompanhando os atos públicos que ocorrerem na terça-feira, em todo o Estado, para garantir o direito de manifestação para os grupos manifestantes e também a segurança das demais pessoas que não estão envolvidas nos protestos, mas precisam circular de um local a outro”, disse.

As informações preliminares apontam que nos atos públicos que ocorreram ao longo do dia em vários municípios não houve registro de ocorrências. “O mais importante é que, até o momento (18h), a PM conseguiu se fazer presente e os atos estão pacíficos”, afirma o coronel Hudson.

A PM também fez um planejamento com reforço de policiamento por conta do feriado, inclusive no Litoral e nas costas Oeste e Noroeste do Estado, com maior presença nas áreas urbanas e rodoviárias, com um trabalho do setor de Inteligência sobre os locais que possam ocorrer bloqueio de via. Além disso, em Curitiba, a PM também está acompanhando os atos como já tem ocorrido em outros momentos.

“Continuaremos acompanhando os atos até que eles finalizem, pois apesar de um menor número de pessoas nas ruas neste momento ainda ficaremos atentos e com reforço no policiamento mais algumas horas para que tudo termine bem”, destacou o coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, responsável pelo policiamento nos atos de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. A presença da PM vai continuar por mais um tempo em outras regiões onde for necessário também.

Na Capital, os efetivos das unidades operacionais do 1º Comando Regional da PM monitoraram a concentração de pessoas na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico, e na Praça Santos Andrade. As equipes de área receberam reforço das Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (Rocam) e do Regimento de Polícia Montada (RPMon).

O trânsito nos arredores das duas praças sofreu alterações e os policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) atuaram em conjunto com os agentes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito para garantir a passagem de veículos que não participavam dos atos públicos. Não houve registros de acidentes nestes locais. As equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) também estiveram de prontidão para serem acionados somente caso fosse necessário.