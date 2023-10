Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Simepar informou que a previsão do tempo para esta segunda-feira (30) é de mais chuva em todas as regiões do Paraná. Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, no período da manhã o tempo fica firme e até pode aparecer o sol, porém, a tarde a chuva volta a atingir várias cidades.

“Nesta segunda, o tempo permanece instável, ainda há previsão de chuva em praticamente todas as partes do estado, mas com pouco mais de intensidade a partir do período da tarde […] Segue mantido alerta de chuva durante toda semana”, destacou o meteorologista.

Nas regiões norte e noroeste, apesar das chuvas, os termômetros devem passar dos 30°C, como em Paranavaí, Jacarezinho e Umuarama. Já as cidades das regiões central, leste e litoral devem ter as temperaturas mais amenas. Veja a previsão no carrossel acima.