Os 22 municípios pertencentes à 19ª Regional de Saúde receberam na última semana quase R$ 12 milhões para investimentos na área de saúde pública. A informação foi destaca pelo Diretor Regional do órgão Marcelo Nascimento.

Poderão ser investidos em ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS), Van para transporte de pacientes, ambulância para suporte básico, construção de UBS, micro-ônibus, ônibus e apoio para o MAC – destinado a procedimentos de média complexidade ambulatorial dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Quero parabenizar ao Secretário Estadual de Saúde Beto Preto e ao governador Ratinho Júnior pelo apoio na área da saúde. Todos os nossos municípios foram atendidos”, comenta Marcelo Nascimento.

Os investimentos contam com indicações de emendas parlamentares e são oriundos do Tesouro do Estado. Os recursos estão distribuídos em todas as 22 Regionais de Saúde e vão atender as solicitações das prefeituras e o planejamento da Pasta.

“É o maior investimento unificado da história em saúde. Estamos implementando de maneira definitiva a regionalização no atendimento, investindo nos bairros das cidades, na infraestrutura de atendimento. A pandemia nos ensinou que sem saúde pública a sociedade fica disfuncional”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Queremos deixar um legado para o Estado. E nada melhor do que usar os recursos públicos para investir na proteção dos paranaenses”.