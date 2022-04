Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O avanço de uma frente fria no litoral do Paraná vem causando dor de cabeça em comerciantes que têm imóveis próximos ao mar, no litoral do Paraná. Por conta da mudança climática, a maré invadiu a calçada e bateu contra paredes de comércios e casas da cidade de Matinhos, na noite desta quinta-feira (14).

Imagens aéreas feitas por Almir Alves do Matinhos Agora, no Facebook, mostram a violência do mar ao cobrir a faixa de areia e atingir as casas. Mesmo com a força do mar, não houve registro estragos.

A frente fria derrubou a temperatura em todo o estado. Em Curitiba, os termômetros registraram mínimas de 10,9º C, segundo o Simepar. No Paraná, a temperatura mais baixa foi verificada no sul, em General Carneiro, com 0,8º C.

Assista: