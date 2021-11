A presidente eleita

A advogada Marilena Winter é a primeira mulher eleita presidente da OAB Paraná. Natural de União da Vitória, no interior do Paraná, Marilena Indira Winter é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Mestre e Doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Atua como procuradora do município de Curitiba desde 1992. É membro do Instituto dos Advogados do Paraná e professora de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Na OAB Paraná foi conselheira e secretária-geral, participou de comissões e atualmente exerce a função de vice-presidente da seccional.

A nova diretoria será composta também pelos advogados Fernando Estevão Deneka – Vice-Presidente, Henrique Gaede – Secretário-Geral, Roberta Santiago Sarmento – Secretária-Geral Adjunta e Luiz Fernando Casagrande Pereira – Tesoureiro.