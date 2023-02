‘Mega nuvens’ e de formatos estranhos intrigam moradores no Paraná; assista ao vídeo

Um fenômeno da natureza chamou a atenção dos moradores em cidades do interior do Paraná, como Maringá, Pitanga, Nova Tebas, Borrazópolis, entre outras, na manhã deste domingo (26). “Mega nuvens” e de formatos “estranhos” foram avistadas no céu por moradores destas regiões e compartilhadas nas mídias sociais.

Um morador de Maringá registrou uma ‘nuvem prateleira’ no céu.

Foto: Reprodução.

Em Maringá, um internauta registrou a aparição de uma nuvem diferente. O portal GMC Online, parceiro da Banda B, conversou com um técnico em meteorologia do Stormaringá, que explicou o fenômeno.

“Essa é a famosa frente de rajada do tipo ‘shelf cloud’ ou em português ‘nuvem prateleira”. Ela recebe esse nome por conta da sua formação com esses riscos, ou divisórias horizontais. Essa nuvem costuma ser bem comum, pois sempre que há o avanço de uma tempestade ela acaba se formando na dianteira que é bem onde há a interação do vento frio que desce da nuvem com o ar quente que está na superfície, gerando essa parede de nuvem assustadora“, disse o técnico em meteorologia Acácio Cordioli.

Também na manhã de domingo, uma nuvem gigante passou por Pitanga. Ela foi vista pelo agricultor Derni Stipp, que trabalhava em uma propriedade na Vila Nova dos Alemães.