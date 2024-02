O prêmio principal do concurso 2690 da Mega-Sena acumulou na noite desta terça-feira (20). No sorteio realizado em São Paulo, nenhum apostador cravou as seis dezenas: 43 – 45 – 09 – 28 – 55 – 33. Com o resultado, o valor do próximo sorteio é estimado em R$ 97 milhões.

Apesar de nenhum apostador cravar as seis dezenas, 67 bilhetes acertaram cinco números e faturaram um prêmio superior a R$ 63 mil. Destas apostas premiadas, três foram realizadas no Paraná:

Francisco Beltrão – Lotérica Avenida – R$ 63.167,52

Peabiru – Canal eletrônico – R$ 63.167,59

Telêmaco Borba – Lotérica do Bonde – R$ 63.167,59

Outras 6.540 apostas acertaram quatro dezenas e faturaram um prêmio de aproximadamente R$ 924. Clique aqui e confira os detalhes dos ganhadores.