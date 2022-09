Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Veja que gentileza e empatia! Uma empresa de leite correu para ajudar a mãe de um menino autista que não se adaptou à nova embalagem do produto e, por isso, não estava mais se alimentando.

A dona de casa Ana Paula Avelino de Porto Velho, Rondônia, mandou um e-mail contando que o filho, Miguel, 9 anos, que tem seletividade alimentar, estava se recusando de se alimentar depois que a embalagem do leite preferido dele mudou.

A empresa Piracanjuba recebeu o pedido da mãe e teve uma iniciativa bem legal para atender o pequeno cliente. Eles mandaram para Ana uma espécie de adesivo da antiga caixinha para que ela pudesse colar na nova embalagem. O resultado? O Miguel aprovou e até voltou a tomar seu achocolatado preferido.

“Nossa, foi surreal o interesse em me ajudar […], chegou em minha residência uma caixa com várias caixinhas que podemos montar e colocar por cima”, comemorou a mãe no Instagram.

Empatia

Ana Paula explicou como é a seletividade alimentar do Miguel: “Realmente ele não come de tudo. Não aceitava a nova embalagem e fiz de tudo. Levei no mercado, mostrei, conversei e nada adiantou. Então, tive a ideia de mandar uma mensagem para a Piracanjuba relatando e confesso que sem esperança. Não esperava que fossem ler”, afirmou a mãe.

Poucos dias depois de enviar o e-mail, Ana recebeu uma ligação da empresa que apresentou a solução criativa dos adesivos para o filho autista.

Em seu post no Instagram, ela contou como essa iniciativa da marca é importante para as mães de autistas, que muitas vezes se sentem sozinhas nesses desafios que enfrentam com os filhos. E agradeceu.

“Estou relatando pois achei que devia um agradecimento a Piracanjuba. Dizer muito obrigada de todo meu coração […] Pelo amor ao próximo por ter tido empatia”, escreveu.

“Devido a essa atitude de vocês, percebi que nós, mães especiais, não estamos sozinhas e que existem sim seres de bom coração e que não devemos perder a esperança em dias melhores”.

Nota da empresa

Depois disso, a empresa estendeu a iniciativa para atender outras mamães de autistas.

“Conforme os relatos dos familiares, a nova embalagem causou estranheza a esses consumidores, fazendo que eles rejeitassem o produto que, para alguns, era um dos únicos alimentos do dia”, publicou a Piracanjuba.

Com isso, a marca desenvolveu a “luva para a embalagem Piracanjuba Pirakids”, uma caixinha montável, feita sob medida para a nova embalagem, que guarda o produto, como se fosse o antigo Pirakids.

Se você conhece alguém na mesma situação, que precisa receber as caixinhas antigas, envie esta matéria par a pessoa. Ela poderá entrar em contato com a empresa, que promete enviar os modelos para adaptação dos autistas.

É com criatividade e boa vontade que a gente pode melhorar o dia de alguém. Bela iniciativa da marca!

Veja o post da mãe Ana Paula: