Um menino marcou um gol numa partida de futsal e na comemoração fez uma linda homenagem para sua mãe, que havia falecido uma semana antes. O amor dele por ela não vai morrer jamais!

O pequeno Felipe Gabriel, de Cratéus, Ceará, tem 10 anos. A mãe dele teve câncer e o menino, ainda abalado com a perda, quis marcar um golaço para ela. E conseguiu.

Ela estava sempre presente nos jogos para apoiar o filho. Ao correr para comemorar com a torcida, ele levantou a camisa e exibiu uma mensagem: “Mãe, eu te amo. #Eterno”.

Maior incentivadora

A mãe de Felipe, Daiana, era a maior incentivadora do filho nos jogos.

O pequeno faz parte de uma equipe de futebol desde os 8 anos de idade e contou sempre com o apoio e a presença da mãe nas arquibancadas.

No ano passado, quando foi campeão da Copa Regional Sub 09, era ela quem estava lá para comemorar com o garoto.

Gol predestinado

Fazia pouco mais de uma semana que a mãe havia partido e apesar da tristeza, Felipe entrou na quadra destinado a fazer um gol.

Com toda garra, o garotinho foi para o jogo, no ginásio Deromi Melo, muito concentrado.

E marcou um golaço! Felipe recebeu a bola dentro na área, cortou o goleiro e tocou para o fundo das redes.

Promessa cumprida

Na comemoração, a emoção tomou conta do lugar.

Felipe saiu correndo em direção a arquibancada, levantou o uniforme e revelou uma camisa.

“Mãe, eu te amo. #Eterno”.

A promessa de fazer um gol para homenagear a mãezinha estava cumprida!

Comoção na web

A web reagiu muito emocionada à homenagem que Felipe fez.

“Que Deus e sua mãezinha te guiem lá de cima com muito amor”, escreveu uma internauta.

Outro, lembrou que a mãe do garoto deve estar muito orgulhosa do filho.

“Ela com certeza está muito orgulhosa de você e do golaço, Felipe, continue!”, disse.