Um menino surfista de 8 anos foi inteligente e rápido ao salvar um bebê, de 1 ano e 9 meses, que estava se afogando. A criança caiu numa piscina, em Mongaguá, no Litoral Sul paulista.

Bernardo, que é surfista e já tem certa familiaridade com a água, pulou na piscina ao ver o primo caído e, conseguiu resgatar o bebê antes dos adultos. O caso aconteceu na casa de Renata Cristina Rios, mãe de Bernardo, onde a família fazia uma confraternização.

No momento em que todos estavam reunidos, o bebê pulou a cerca que protegia a entrada da piscina e caiu na água. Bernardo, que estava brincando próximo à água, não pensou duas vezes e se atirou na piscina para resgatar o priminho.

Surfista e aula de primeiros socorros

O ato heróico do garoto tem uma explicação. Para Renata, o que ajudou o filho na proeza de salvar o primo que se afogava foram as aulas de surf que o menino frequenta.

“Ele é surfista e já competidor. Ele faz parte aí de um projeto que existe aqui na cidade de Mongaguá que é um projeto social, e foi daí que ele desenvolveu um pouco das habilidades do mar e tudo mais”, contou a mãe orgulhosa.

Renata ainda disse que tudo aconteceu muito rápido, quando alguns adultos notaram e correram para ajudar o bebezinho, Bernardo já tinha dado o primeiro passo.

A mãe do garoto afirmou também que no projeto social, que o filho frequenta, tem aulas de primeiros socorros.

Projeto Surf Escola

O projeto que o filho de Renata frequenta é o projeto Surf Escola, criado por uma ONG, desde 2016, e que atende 70 crianças na cidade de Mongaguá.

Júlio César é o professor no projeto e disse que Bernardo tem potencial para ser um futuro Gabriel Medina, destaque do surf brasileiro.

“Em todos os campeonatos que participa, na idade dele, ele está ficando em segundo, terceiro colocado”, relatou.

O ato heróico da criança foi reconhecido pelos professores do projeto, que premiaram Bernardo com um certificado de “Ato de Herói pelo Salvamento”.

Em nota, a organização do Projeto Surf Escola informou que tem o objetivo de agregar conhecimentos como um todo: “Nós ensinamos para eles o que é cidadania, disciplina e solidariedade”. Com uma lição dessas, Bernardo não poderia agir de forma diferente, né?

A seleção para entrar no projeto é feita mediante a apresentação do boletim escolar. Para permanecer no curso, os alunos precisam cumprir as atividades escolas e do surf.

Os alunos com melhores boletins são levados para a Etapa Mundial de Surfe em Saquarema tendo a oportunidade de ver de perto os campeões mundiais!

O Surf Escola tem apoio da ONG Sport Vida e da GB Mar.