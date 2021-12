Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quase R$ 47 milhões deixaram de ser arrecadados por 91 cidades paranaenses com o fim dos contratos envolvendo os pedágios de todo o estado. A perda da receita adquirida através das cancelas há anos tornou-se motivo de preocupação para muitos prefeitos.

Desde o início das concessões passadas, por exemplo, os municípios receberam cerca de R$ 530,7 milhões. Com as novas mudanças, as cidades vão parar de receber os repasses do Imposto Sobre Serviços (ISS). Sem essa renda, os prefeitos já começaram a prever um orçamento ainda mais precário, principalmente para áreas de extrema importância como a saúde e a educação.

Entre as três cidades que mais arrecadavam fundos através dos pedágios estão, respectivamente, Ponta Grossa, Morretes e Ortigueira. Lembrando que, no caso de Ortigueira, nos Campos Gerais, o município mantem o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. Ou seja, sem uma fonte de renda com tal magnitude, os investimentos tendem a ser ainda menores.