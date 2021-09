Escutar esta notícia Escutar esta notícia

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os bloqueios são os seguintes: BR 369, Kms 37 (Andirá), 79 (Sta. Mariana) e 157 (Londrina); BR 373, Km 254 (Guamiranga); BR 376, Kms 109 (Paranavaí), 158 (Mandaguaçu), 188 (Marialva) e 504 (Ponta Grossa); BR 476 Km 285 (S. Mateus do Sul).

Nas rodovias catarinenses, são 18 os pontos de bloqueios, segundo a PRF: BR 101 – km 72 Araquari, km 353 Jaguaruna, km 375 Içara, km 402 Maracajá, km 419 Araranguá e km 451 São João do Sul. BR 280 – km 1,4 São F. do Sul, km 11 São F. do Sul, km 55 Guaramirim, km 121 São B. Sul e km 230 Canoinhas. BR 116 – km 07 Mafra e km 138 S. Cecília. BR 470 : km 4 Navegantes, km 45 Gaspar e Km 89 Ascurra. BR 282 – km 606 Maravilha ekm 646 São M. Oeste.

Apelo

Durante a madrugada, Bolsonaro encaminhou um áudio aos caminhoneiros pedindo que parassem com os bloqueios, temendo desabastecimento e aumento ainda maior da inflação. Após o discurso inflamado do presidente nas manifestações de sete de setembro, os caminhoneiros passaram a bloquear as rodovias pedindo a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).