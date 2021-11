Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mesmo com pandemia e menor circulação de pessoas, o trânsito segue sendo uma das principais causas externas de mortes no Paraná. Segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/Datasus/MS/Tabnet estadual), divulgados nesta terça-feira (16), os acidentes de trânsito correspondem a 29% das causas externas dos óbitos.

Em 2020 foram 2.415 mortes, ou seja, 7 paranaenses a cada dia, perderam a vida mesmo com o distanciamento social e a diminuição da circulação de pessoas e de veículos.

O perfil dos mais atingidos continua sendo de homens, cerca de 83% dos óbitos por acidentes de transporte terrestre em 2020, dos 20 aos 59 anos de idade (75%), sendo 32% motociclistas e 30% ocupantes de automóveis.

Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito

Durante a abertura do VI Fórum Estadual do Programa Vida no Trânsito do Paraná, com o tema Trânsito, Saúde e Educação: Construção de uma Agenda Convergente, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre a diminuição de 40% nos traumas e acidentes de trânsito no Estado e que agora, com a maior circulação de pessoas nas vias públicas e rodovias, o número pode aumentar.

“As medidas mais rígidas tomadas na pandemia da Covid-19, em que restringimos a circulação de pessoas e venda de bebidas alcoólicas refletiram nesse número. Agora, com maior flexibilização, o movimento nas rodovias provavelmente aumentará. Hoje o trauma é uma epidemia, que ceifa a vida de muitos paranaenses, e queremos mudar essa realidade. Uma agenda convergente pode trazer grandes resultados”, disse o secretário.

O evento online faz parte do Projeto Vida no Trânsito do Paraná (PVT-PR), coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e é direcionado para os profissionais que trabalham com temas relacionados à segurança no trânsito, mobilidade, prevenção de acidentes e promoção da saúde e demais cidadãos.