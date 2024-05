Militares enviados pelo Governo do Paraná ao Rio Grande do Sul realizaram resgates com o apoio de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações são do Governo Federal.

Essa é a primeira aeronave da PRF a chegar no Estado para auxiliar no apoio às vítimas das fortes chuvas e enchentes. O helicóptero foi enviado ao RS na última quarta-feira (1°), mas em razão do mau tempo, só conseguiu chegar às áreas afetadas na tarde de sexta-feira (3), imediatamente começando a realizar resgates.

A equipe de resgate está operando na região dos municípios de Canoas e Eldorado do Sul, onde retira pessoas ilhadas em áreas alagadas, onde não é possível a chegada de outros equipamentos de resgate.

Segundo a PRF, a atividade exige muita capacidade técnica da equipe, pois não existe local para pouso do helicóptero, sendo necessária a retirada das vítimas com técnica de içamento (McGuire) ou deixando a aeronave “pairando baixo”.

No sábado (4), chegaram outras duas aeronaves, deslocadas de outros estados, ampliando o número de resgates. No total, as três aeronaves já resgataram 57 pessoas. Dentre as pessoas, estão idosos, gestantes, crianças e bebês

Veja o momento em que os militares do Paraná resgatam vítimas do RS

https://www.instagram.com/reel/C6ma9HUOQFW/?igsh=ejVpNHo3cWMyeHM0

Ajude o Rio Grande do Sul

Com as fortes chuvas que deixaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias, órgãos oficiais do Paraná vêm atuando para auxiliar a população afetada pelas inundações. Para saber como ajudar, acesse ajudeoriogrande.com.br/.