O governador Carlos Massa Ratinho Junior vistoriou nesta quinta-feira (2) as obras de recapeamento asfáltico da pista do Aeroporto Municipal Aguinaldo Pereira Lima, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Ele também autorizou o convênio entre Estado e a prefeitura para implantação do balizamento noturno do local e a reforma da sala de espera. O investimento total nestas ações é de aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Ratinho Junior ressaltou que o investimento vai beneficiar todo o Norte Pioneiro. “Com a finalização das obras na pista e, futuramente, a implantação adequada do sistema de iluminação, a região avançará a passos largos”, disse ele. “O Norte Pioneiro está se industrializando muito, o agronegócio se fortalecendo cada vez mais e o turismo ganhando visibilidade. A infraestrutura precisa acompanhar esse desenvolvimento regional”, afirmou.

As obras de recapeamento da pista de 1.210 metros de extensão e 23 metros de largura estão 84,37% executadas. Por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, o Governo do Estado repassou R$ 1.650.094,61 para essa estrutura. O aeroporto tem área de quase 27 mil metros quadrados.

Para o balizamento e obras de reforma da sala de espera será repassado ao município cerca de R$ 1,3 milhão, após assinatura do convênio, que deverá ser formalizado em breve. O balizamento permitirá que o aeroporto opera durante a noite. “As ações garantem melhores condições de segurança para a operação do terminal”, disse o governador.

O impacto regional da melhoria no aeroporto foi enfatizado, também, pelo prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano. “A necessidade de melhorar a pista era enorme, visto que o aeroporto é o acesso principal de investidores do município e das localidades próximas. As obras do balizamento vão dinamizar ainda mais esse deslocamento”, afirmou Germano.

O secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou que o governo estadual planeja retomar o programa Voe Paraná, que impulsiona a aviação regional. “Precisamos de aeroportos consolidados não só para geração de emprego e renda, mas também para outros serviços à população, como o deslocamento de UTIs aéreas. A pista de Siqueira Campos agora está em condições para receber esse serviço”, explicou.

VOOS NOTURNOS –O balizamento é um sistema de iluminação que define a pista e a zona de pouso, possibilitando voos noturnos. Atualmente, no Aeroporto Aguinaldo Pereira Lima as aeronaves precisam pousar ou decolar antes do pôr do sol. A iluminação vai ajudar, também, a atuação do Corpo de Bombeiros, em eventual atendimento de emergências. Além disso, o transporte de órgãos para transplantes poderá ser feito também durante a noite.

MAIS INVESTIMENTOS –Ainda em Siqueira Campos, o governador Ratinho Junior lança dois projetos de infraestrutura que somam mais de R$ 80 milhões em investimentos: a duplicação de quatro quilômetros da PR-092, entre Siqueira Campos e Joaquim Távora, e a terceiras faixas na PR-092 entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina.

PRESENÇAS –Acompanharam a vistoria o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), Fernando Furiatti; o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes; o presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange; os deputados federais Mauro Moraes e Pedro Lupion; os deputados estaduais Claudio Romanelli e Alexandre Curi; e o vice-prefeito de Siqueira Campos, Paulo César Leite dos Santos.