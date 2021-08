Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Rede de Supermarcados Molini’s apresentou à gestão municipal o projeto e detalhes da nova unidade que é construída em Jacarezinho – que será a maior loja da rede no município.

Em reunião com o prefeito Marcelo Palhares na tarde de hoje (sexta-feira, 13), os diretores da rede explicaram os planos e afirmaram que a meta é fazer a inauguração em dezembro deste ano.

A nova estrutura tem 3,4 mil m² de área construída e deverá gerar inicialmente 90 novos empregos diretos. A unidade, além de ser a mais ampla da rede, também será a mais moderna, e contará com restaurante, padaria, cafeteria, farmácia, lojas, amplo estacionamento e diversas outras opções de compra e lazer aos clientes.

“Agradecemos muito à Rede Molini’s por acreditar em Jacarezinho e por investir cada vez mais no nosso município, gerando emprego e renda e dando mais uma excelente opção aos consumidores. Esperamos cada vez mais atrair e incentivar investimentos privados, sempre no intuito do progresso de Jacarezinho”, avalia o prefeito.