Um morador de Curitiba ganhou R$ 1 milhão no sorteio do Nota Paraná nesta segunda-feira (11). O valor estará disponível na conta do ganhador a partir das 17h.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Paraná, o sortudo mora na Cidade Industrial de Curitiba. O ganhador ou ganhadora concorreu com cinco bilhetes e gastou R$ 984,00.

Além do curitibano, um morador de Guarapuava, na região central, foi premiado com R$ 100 mil e outro de Araucária, na Grande Curitiba, com R$ 50 mil.