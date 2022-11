Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo feito por um morador do litoral do Paraná mostra o enorme degrau que apareceu na faixa de areia da praia de Matinhos, no litoral paranaense, neste final de semana. O declive chamou atenção de moradores e turistas que passaram pelo local no sábado (5). Nesta segunda-feira (7), equipes estão no local. Veja o vídeo abaixo.

Nas imagens é possível ver o tamanho do desnível em comparação com uma pessoa, inclusive. A deformação vai do Pico de Matinhos até a Praia de Flamingo e surgiu 18 dias depois do Governo do Paraná anunciar a conclusão do alargamento da orla da praia.

Segundo moradores, em um determinado trecho, o desnível chegou a aproximadamente 1.70 cm de altura. O governo do Paraná contesta, afirmando que a altura é de 30 cm.

O publicitário Ricardo Gameiro, que mora em Caiobá e percorre o trajeto caminhando sempre, disse que já tinha percebido a formação de um pequeno degrau.

“Eu caminho do Pico até a ponta de Caiobá. Com a ressaca do dia 31 de outubro, um degrau se formou. Cada dia crescia mais um pouquinho e nada era feito”. disse o publicitário Ricardo Gameiro

Após alguns dias, o degrau aumentou até que, no sábado, veio à tona a situação. Segundo Ricardo, o desnível é alto e não teria porquê mentir.

“Fiquei muito bravo porque disseram que o degrau tinha só 50 metros de comprimento, com 30 cm de altura. Tinha locais com 1,70 m e numa extensão de 800 a meio metro, não era 50 metros, não. Fiquei bravo e fui fazer o vídeo”. disse o publicitário Ricardo Gameiro

Veja o vídeo feito pelo morador Ricardo Gameiro:

A preocupação é com o que pode acontecer a partir de agora. Principalmente com a segurança de quem vive e passa pelo litoral.

“Não tenho interesse algum em criar polêmica, nem nada disso. Meu interesse é em mostrar a verdade. Quando fizeram o aterro no Rio de Janeiro, fizeram uma maquete com toda a simulação, a velocidade dos ventos, o estudo de granulometria, aqui eu não sei se foi feito estudo. Acho que não foi feito estudo algum. Aí fazem uma obra que se gasta milhões e daqui quatro, cinco anos, se tem uma obra que se dissolve como literalmente um castelo de areia”. comentou o publicitário Ricardo Gameiro

O que diz o governo do Paraná?

Em nota, o governo informou que, no início da semana passada, um trecho de 50 metros de extensão na praia de Caiobá apresentou um declive devido à forte ressaca que ocorreu no último dia 31 de outubro.

‘Declives como esses podem ser esperados uma vez que a areia ainda se encontra na sua fase de conformação de perfil, ou seja, ainda segue em análise técnica para avaliação e correção de possíveis desníveis”.

De acordo com o Governo do Paraná, o ocorrido não se trata do mesmo registrado no estado de Santa Catarina, onde o degrau de 1,70m se formou em uma área onde historicamente nunca houve areia. “A engorda no Litoral paranaense é realizada onde há anos atrás sempre existiu a presença de areia, o que diminuiu devido às fortes ressacas”.