Uma moradora de Paranaguá, no Litoral, ganhou o prêmio principal de R$ 1 milhão do Programa Nota Paraná nesta quinta-feira (8).

A ganhadora, do bairro Divinéia, participou do sorteio com 12 bilhetes de 13 notas fiscais. O bilhete vencedor foi o número 2892076. Este é o segundo milionário da cidade de Paranaguá, sendo que o primeiro ganhou R$200 mil.

Outros prêmios foram distribuídos, como R$ 100 mil para um residente de Cascavel, do bairro São Cristóvão, que participou com 10 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 9 notas fiscais.

O terceiro prêmio, de R$50 mil, foi para alguém de Curitiba, do bairro Vista Alegre, que usou 30 bilhetes de 26 notas fiscais.

Além disso, o sorteio premiou mais dez pessoas com R$ 10 mil e deu R$ 50 para 15 mil outras pessoas.