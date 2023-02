Nesta terça-feira (21), por volta do meio-dia, o nível do rio já havia subido cerca de três metros, chegando a tablados e rampas de acesso ao leito. Porém, segundo a usina, não havia risco de inundação de imóveis na Vila dos Pescadores, onde vivem cerca de 200 pessoas.

O também pescador Aparecido Campos Freitas relembrou o ano de 2016, quando o Rio Paranapanema avançou sobre as casas do local. “Tivemos muitas perdas e não fomos avisados antes sobre a abertura das comportas.”

“Vale ressaltar que a Usina Hidrelétrica Salto Grande, assim como as demais hidrelétricas do país, tem sua operação coordenada pelo ONS conforme os procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tanto no que se refere à produção de energia, quanto ao controle do nível do reservatório”, informou a usina.