O Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, apresentou nesta quinta-feira, 13 de janeiro, denúncia criminal contra seis pessoas, todos já detentos da cadeia pública da cidade. A ação penal é resultado da Operação Alcateia, do MPPR, que investigou grupo criminoso que dava golpes telefônicos em comerciantes da região, a partir da unidade prisional.

Os investigados foram denunciados pelo crime de associação criminosa e outros 16 crimes de extorsão (nas modalidades consumada e tentada). Conforme apurado pela Promotoria, para a realização dos ilícitos, os presos tinham um método: em um primeiro momento, pesquisavam telefones de estabelecimentos comerciais da região. Depois, já com os números, realizavam contatos telefônicos com as vítimas, passando-se por traficantes conhecidos. A partir disso, pediam dinheiro, intimidando os comerciantes – entre outras ameaças, diziam que, se não recebessem os valores exigidos, “colocariam seus moleques para roubar”.

Como cita a Promotoria no processo, “as vítimas demonstraram notório temor dos acusados, comprometendo-se, muitas vezes, a lhes enviar o pouco valor monetário que tinham em mãos, expressando medo de eventuais represálias contra si e contra seus familiares”. Na denúncia, são citados 17 casos de empresários que foram extorquidos, de diversos setores, como óticas, supermercados, lojas de motos, tintas etc. Os crimes destacados na ação foram praticados entre julho e agosto de 2021.