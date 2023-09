Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Em um gesto de solidariedade e amor, uma mulher fez a doação de rim para sua irmã, que passou por hemodiálise durante 8 meses. A enfermeira Daniela Ribas, de 31 anos, doou parte de si no momento em que a saúde da irmã Rosângela Fernanda, de 40, mais precisava.

A ligação entre elas, com o gesto, se tornou ainda mais forte. Tudo aconteceu no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, no Paraná, local onde Daniela trabalha. Depois de ver a irmã sofrendo com a doença renal, ela tomou uma decisão.

“Sem que ela soubesse, solicitei o exame de histocompatibilidade para o nefrologista responsável e, dias depois, chorei de emoção ao descobrir que poderia ser doadora”, revelou a enfermeira ao Só Notícia Boa. Agora, Rosângela ganhou uma nova vida dada pelo ato de amor da irmã mais nova.

Hemodiálise

A empresária Rosângela mora há 8 anos na cidade de Telêmaco Borba, interior do Paraná.

Ainda em 2018, a mulher começou a sofrer de insuficiência renal e o quadro foi se agravando, até que ela precisou de internação em 2021.

Foram 8 meses fazendo hemodiálise e diálise peritoneal, além de 1 ano aguardando por um rim.

Quando o órgão não funciona e nem se recupera com tratamentos convencionais, o transplante de rim é a única opção.

Para a irmã Daniela, a situação era muito dolorosa e ela decidiu ajudar de uma forma incrível. Até que em agosto de 2022, tudo mudou!

Amor de irmã

Depois do exame de histocompatibilidade, a notícia boa: a mulher era compatível e poderia fazer a doação de um rim para a irmã.

Foi acompanhando de perto a recuperação de pacientes que passaram pelo transplante renal que Daniela entendeu a importância da doação de órgãos e decidiu participar ativamente para salvar a vida de Rosângela.

“Ver minha irmã sofrendo com a doença renal crônica e dependendo da hemodiálise me fez não ter dúvidas de que precisava ajudá-la”, contou.

De mãos dadas no pré-operatório, a união das duas foi selada para toda a vida. Rosângela ganhou uma segunda chance e agora a família toda estava mais feliz!

“Salvou minha vida”

É com essas palavras que Rosângela agradece a irmã.

“Ter a Daniela como minha doadora traz uma emoção que vai além do que conseguiria expressar em palavras. Nunca vou deixá-la esquecer que, se estou aqui hoje, é porque ela tomou uma decisão grandiosa e salvou minha vida. Para ela, toda a minha gratidão e amor”, agradeceu a empresária.

Foram 12 meses de espera por um novo órgão e o final não poderia ter sido melhor.

Agora, Rosângela voltou a aproveitar os momentos em família e pode presenciar o nascimento de um netinho, tudo graças ao amor de sua irmã.

Doações no Brasil

Segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) foram quase 26 mil transplantes de órgãos, tecidos e medula óssea em 2022, e, apenas no período de janeiro a junho de 2023, foram realizadas próximo de 14,1 mil cirurgias.

No país, o número de doações tem aumentado e batido recorde ao alcançar uma média de 19,2 doadores por milhão de habitantes no primeiro semestre de 2023.

O procedimento não é fácil.

“Envolve toda uma equipe multidisciplinar para que pacientes deixem a condição de dependência de uma máquina para enfim serem inseridos na sociedade. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e tantos outros profissionais que gerenciam a lista, avaliam pacientes, preparam e fazem o acompanhamento pós-cirúrgico”, analisou o nefrologista do Hospital Universitário Cajuru, Alexandre Tortoza Bignelli.

Como me tornar doador?

No Brasil, a doação de órgãos só é autorizada mediante autorização familiar.

Assim, é necessário deixar claro para a família, ainda em vida, que você tem o desejo de doar.

O processo de doação só ocorre após o diagnóstico de morte encefálica, quando a família é comunicada e perguntada sobre a doação.

A doação de órgãos e tecidos segue uma série de protocolos e os órgãos do doador vão para pacientes que estão na fila de transplante.

Uma única pessoa pode ajudar até dez pacientes que estão na fila. Seja doador e salve vidas!