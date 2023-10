Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quais são os segredos de uma idosa para manter o raciocínio e a saúde impecáveis com o passar dos anos? Esta mulher, considerada a mais velha do mundo, tem uma memória tão incrível que impressiona os cientistas, que agora pesquisam o mistério.

Aos 116 anos, Maria Branyas não apresenta problemas mais sérios de saúde, embora ouça e se locomova com dificuldades, mas a memória dela está impecável. Todos querem saber como essa senhora, nascida nos Estados Unidos, e que vive na Espanha, consegue se lembrar de tanta coisa nessa idade.

“Ela é incrível. Ela tem a cabeça completamente lúcida. Ela se lembra com impressionante clareza de episódios seus quando tinha apenas 4 anos e não apresenta nenhuma doença cardiovascular, comum em idosos”, disse o pesquisador e médico espanhol Manel Esteller, que visitou a idosa na casa de repouso onde vive em Girona, na Espanha.

Segredos de Dona Maria

Os cientistas resolveram pesquisar Dona Maria e os segredos dela para que mais pessoas consigam atingir uma idade tão avançada nas mesmas condições.

A mulher nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, em 4 de março de 1907, em uma família espanhola expatriada, retornou à Catalunha em 1915.

Simples e sem mistérios, Dona Maria disse que vive bem e da mesma forma há anos.

“Sempre comi pouco, mas de tudo, e nunca segui nenhum regime. Não sofri de nenhuma doença nem passei por uma sala de cirurgia”, declarou a idosa.

Com humor, a mulher atribui a saúde à positividade e sorte.

“Ordem, tranquilidade, boa ligação com a família e amigos, contato com a natureza, estabilidade emocional e muita positividade, além de genes e sorte”, afirmou.

A pesquisa sobre a idosa

No Guiness Book, o Livro dos Recordes, Dona Maria aparece como a mulher mais velha do mundo, com memória impressionante.

Para o médico, o componente genético contribui muito para a vida saudável e o estado geral de saúde da mulher, mas ele e os colegas querem ver o que mais há nessa história impressionante.

Os cientistas coletaram amostra biológicas de saliva, sangue e urina de Dona Maria.

O material tem grande valor científico, segundo Josep Carreras, chefe de um Instituto de Pesquisa em Leucemia.

As amostras da mulher idosa serão comparadas com o material coletado de uma das filha de Dona Maria e com o de um homem, de 79 anos.

Segredos da Dona Maria

Bem-humorada, Dona Maria conta como viveu até os 116 anos.

Ela mantém uma conta na rede X, antigo Twitter, para contar a história de vida dela.

Veja as dicas dessa bisa que se lembra de tudo:

Manter distância dentro do possível de “pessoas tóxicas”;

Evita excessos na alimentação;

Tomar iogurte todos os dias;

Manter a estabilidade;

Ter amigos;

Manter a organização na vida pessoal.

