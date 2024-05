Uma mulher aplicou um golpe em uma pizzaria e pagou pelas pizzas com pix falso. Quando o dono do estabelecimento descobriu, mandou mensagem para a mulher e recebeu uma resposta com uma nota dizendo a cliente tinha falecido. O golpe aconteceu em Camaragibe, Região Metropolitana de Recife e o caso está sendo investigado por estelionato.

A mulher que deu o golpe com pix falso na pizzaria pediu, pelo menos, cinco vezes e deu um prejuízo de R$ 814 para o estabelecimento. O caso aconteceu em 2023 e o dono publicou nas redes sociais nesta última quinta-feira (23) os prints das conversas alertando para outras pessoas que têm comércio.