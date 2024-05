Uma mulher passou mal e morreu dentro da agência bancária em que o idoso Paulo Roberto, conhecido como “Tio Paulo” foi dado como morto, após ter sido levado pela sobrinha. A morte da mulher foi registrada nesta quarta-feira (8), em Bangu, no Rio de Janeiro.

De acordo com o jornal carioca “O Dia”, Maria de Santana, de 60 anos, teve um mal súbito dentro do banco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover o cadáver.

Tio Paulo: relembre o caso

O caso chamou atenção nas redes sociais após o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, ser levado até um banco pela sobrinha numa tentativa de resgatar R$ 17 mil por empréstimo.

Imagens registradas por uma das atendentes do banco mostram o momento em que Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, tenta simular uma conversa com Paulo Roberto. O idoso permanece sentado na cadeira de rodas sem se mexer.

As funcionárias do banco estranharam a situação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com a chegada da equipe de socorro, foi constatado que o homem estava morto.