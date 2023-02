Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagine aguardar “seu” coração chegar de uma distância de 700 km. Foi exatamente o que se passou com uma mulher, de 61 anos, que estava em Botucatu (SP) e recebeu o órgão de Goiânia (GO). A operação mobilizou diversos profissionais e contou até com o apoio da Força Aérea Brasileira (FAB).

O cardiologista Flávio Brito, coordenador clínico do serviço de transplante cardíaco do HC de Botucatu, disse que a cirurgia foi um sucesso. Segundo ele, a paciente estava na fila nacional de transplantes e havia sofrido um infarto foi realizada com sucesso

“Este ano trará grandes desafios para a equipe. O serviço está em crescimento, mantendo o foco em custo-efetividade e captação à distância. Nosso objetivo é aumentar a abrangência nacional do serviço”, explica Flávio Brito.

Transplante cardíaco no Brasil

A equipe do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é a segunda em transplante cardíaco no estado, com meta de 24 procedimentos até dezembro.

Em 1º de janeiro, o serviço de transplante cardíaco do Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu (SP) realizou o primeiro transplante de coração de 2023 na unidade.

O programa de transplante cardíaco do HC de Botucatu é atualmente o primeiro centro transplantador do interior paulista e considerado o segundo maior centro transplantador do Estado, atrás apenas do Instituto do Coração (Incor), na capital.

Foram realizados 53 transplantes cardíacos pela equipe do HC de Botucatu. A meta do serviço em seu quinto ano de funcionamento é a realização de 24 transplantes até dezembro de 2023.

Doação de órgãos

O Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Em números absolutos, o Brasil é o 2º maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.

A rede pública de saúde fornece aos pacientes assistência integral e gratuita, incluindo exames preparatórios, cirurgia, acompanhamento e medicamentos pós-transplante.

As informações são do Ministério da Saúde.