Na manhã desta quinta-feira (15), a coordenação do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, entregou o prêmio de R$ 1 milhão para uma moradora do município de Paranaguá, no Paraná. A ganhadora celebrou seu aniversário de 59 anos um dia antes da entrega do chique.

Eu estava no meu trabalho quando recebi a mensagem da minha nora, perguntando se eu era a ganhadora. Ela tinha acompanhado pelo Facebook. Então, peguei minha senha, acessei o site e tudo batia nas informações: data de aniversário, número de bilhetes e valor das compras”, disse a ganhadora.

O Nota Paraná é um programa de cidadania fiscal que recompensa com créditos e distribui prêmios aos contribuintes que solicitam a inclusão do CPF em suas compras.