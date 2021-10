Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Jacarezinho, através da secretaria municipal de Saúde e em parceria com a Fanorpi, realizou na semana passada uma ação voltada à saúde da mulher na JBS, em mais uma atividade do Outubro Rosa.

O evento teve como objetivo a conscientização para o controle do câncer de mama. Também foram realizados aferição de pressão arterial, glicemia capilar, coleta preventivo e testes rápidos.

No total foram feitos 37 preventivos, 123 testes rápidos além de orientações diversas em saúde.