O 1° dia do “Mutirão Força de Trabalho Militar – 1ª Baixa” atendeu, nesta segunda-feira, 140 jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório em 2022 e buscam oportunidade de trabalho. As 14 empresas cadastradas para o evento de hoje, realizado no 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado (5º GAC AP), em Curitiba, pré-aprovaram candidatos para 317 vagas disponíveis, ou seja, oferta maior que a demanda.

Os jovens selecionados por mais de uma empresa terão que escolher entre as vagas pré-aprovadas no cadastro. A escolha pode seguir critérios pessoais, como endereço do trabalho e até mesmo maior afinidade com as atribuições do cargo ofertado. As contratações serão feitas após a 1ª baixa do serviço militar, marcada para o dia 13 de janeiro.

“O primeiro dia do mutirão foi um grande sucesso, pois foi possível encaminhar para o primeiro emprego todos que se cadastraram. E o ganho também é grande para as empresas, pois são jovens comprometidos, que trabalham com educação e disciplina”, destaca Mauro Moraes, secretário de Trabalho, Qualificação e Renda.