O mutirão “Força de Trabalho Militar – 2ª Baixa”, ação promovida pela Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda em parceria com o Comando da 5ª Divisão de Exército entre os dias 13 e 15 deste mês, encaminhou 270 jovens que cumpriram o serviço militar obrigatório e militares temporários que estão com seus contratos na iminência de terminar para vagas no mercado formal de trabalho.

Durante três dias de atividades, 25 empresas participantes ofertaram 750 postos de trabalhos. Para nenhuma vaga foi exigida experiência profissional, porém a seleção levou em conta o perfil do candidato. Muitos militares foram aprovados para mais de uma oportunidade e puderam, ao final do evento, escolher a função com a qual possui maior afinidade.

“Tenho certeza de que as empresas contratantes estarão muito bem assistidas, pois estão incorporando ao conjunto de trabalhadores pessoas disciplinadas e com muita vontade de aprender e progredir”, pontuou Mauro Moraes, secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda.

Ele lembrou que na primeira quinzena de janeiro, um mutirão direcionado para a 1ª Baixa encaminhou 540 jovens para o mercado formal de trabalho. “Quase 100 mil jovens conseguiram uma colocação profissional no ano passado. Neste ano, a nossa meta é empregar 150 mil. Essa parceria com a 5ª Divisão de Exército dá a oportunidade de colocar no mercado essas pessoas que saíram do Exército já preparadas, com uma boa formação cultural. Muitos já estão em cargos de chefias de seção e de departamentos e isso é um orgulho que nos motiva a trabalhar para intensificar ainda mais o projeto”, disse Moraes.

Um dos recrutadores era Gelson Henrique dos Santos, que ano passado estava participando do Força de Trabalho de Militar como soldado do 20º Batalhão de Infantaria (20º BIB), no bairro Bacacheri. “Participei do recrutamento feito dentro do quartel e tive a oportunidade de entrar na empresa já na outra semana. Não tinha experiência na área de operador de cobrança, mas fui treinado e depois de 10 meses promovido a supervisor de equipe e destaque do ano. Hoje estou com 35 pessoas no meu time e estou nesse mutirão para recrutar mais gente”, afirmou.

Quem também conseguiu uma colocação pelo recrutamento feito nas organizações militares foi João Victor de Souza, que era soldado da Base de Administração e Apoio da 5ª Divisão de Exército (B Adm Ap/5ª DE). “Entrei como aprendiz e hoje sou responsável pelo recrutamento digital da empresa e iniciei a graduação em Recursos Humanos almejando crescimento profissional. O Exército faz os militares terem qualidades como pontualidade e disciplina e esses valores são diferenciais no mercado de trabalho”, destacou.

EXPANSÃO– Os mutirões em parceria com o Exército devem se repetir em outras localidades do Estado. De acordo com o Comandante da 5ª Divisão de Exército, general José Ricardo Vendramin, a parceria será expandida para as cidades de Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. “Já iniciamos em Cascavel, mas vamos expandir para as outras cidades que possuem potencial de mão-de-obra e guarnições significativas de militares”, destacou.