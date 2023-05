Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Que exemplo de honestidade! Um casal de noivos encontrou e devolveu uma mochila com meio milhão de reais em cheques e cartões, numa agência bancária. Às vésperas do casamento e passando por dificuldades financeiras, os dois ficaram impressionados ao ver tanto dinheiro.

“Fiz as contas, mais ou menos 32 anos do meu salário”, disse Luiz Felipe. Nem assim ele titubeou. A noiva, Camila Cecília explicou o motivo: “Não tem valor que paga a paz”, afirmou.

Camila é babá e Luiz Felipe escrevente, dois trabalhadores que encontraram a mochila numa agência do Sicoob, no centro de Manhuaçu, em Minas Gerais. Cuidadosos, os noivos chamaram a Polícia Militar e acharam o empresário. Agradecido, o dono do dinheiro deu uma recompensou de R$ 1 mil aos dois.

“Nunca tinha visto tanto dinheiro”

“Nunca na minha vida havia visto tanto dinheiro. Só em cheques eram mais de R$ 490 mil reais, além de vários pacotes de dinheiro e cartões de crédito em nome de uma empresa. Havia até um cartão com o primeiro nome de uma pessoa e a senha gravada nele”, disse Felipe.

Demonstrando empatia, o casal ficou preocupado com os funcionários da empresa.

“Perder uma quantia tão grande é desesperador”, lembrou Felipe. “[Imaginamos] o prejuízo para empresa e para os funcionários, se a empresa falir”, reagiu Camila.

A mochila Perdida

Os noivos estavam na agência bancária quando viram a mochila. Pensaram que poderia ser até uma bomba, mas resolveram arriscar.

Quando notaram os valores que havia dentro de uma pequena bolsa, no interior da mochila, deixaram um bilhete no local e foram para casa.

Em casa, Camila e Felipe foram atrás do patrão da moça para verificar se ele conhecia o homem cujo nome aparecia em um dos cartões. Ali a história se desenrolou até a entrega da mochila no posto da Polícia Militar.

Honestidade sempre

Foi a honestidade que guiou o casal de noivos, que passa por dificuldades financeiras.

“Mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentamos, aquele dinheiro não seria a solução para nós. Não nos pertencia, não era nosso. Não poderíamos encontrar felicidade em algo que não nos pertence”, ressaltou Camila. “O que fica é o caráter”, acrescentou Felipe.

O empresário, dono da mochila, ao receber o dinheiro, os cartões e os cheques de volta, ficou tão grato que recompensou o casal com R$ 1 mil.

“Não fizemos isso por dinheiro, fizemos pelo nosso caráter e pela convicção de que não há preço para a honestidade. Estamos nos preparando para o casamento e muitos amigos têm nos ajudado”, contou.

Vaquinha para o casamento

O dinheiro que eles receberam de recompensa será usado no casamento deles.

“Criamos uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para as despesas e depositamos esse dinheiro nessa conta. Quem quiser nos ajudar, pode acessar o link ou utilizar nosso PIX 33984678767”, lembrou Camila.

Parabéns, Camila e Felipe! Vocês são demais! Felicidades no casamento!