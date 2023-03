Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagina a cena: você está com tudo pronto para o casamento e, sem querer, perde as alianças. Foi o que aconteceu com uma noiva no casamento coletivo que foi realizado na Arena da Baixada neste sábado (25). Quem a salvou? Um delegado da Polícia Civil que viu as pessoas procurando pelas alianças, resolveu ajudar e as encontrou.

O delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe), contou que o casamento já estava bem perto de começar. A equipe da delegacia foi para acompanhar a cerimônia, quando o delegado viu uma movimentação estranha.

“Faltando 10 ou 15 minutos para o início da cerimônia, subimos para acompanhar e vimos uns seguranças procurando alguma coisa nas cadeiras. Pedi a um policial que perguntasse aos seguranças o que estavam procurando e ele teve como resposta que estavam procurando uma aliança que uma noiva havia deixado cair da caixa e estava sem as alianças”. contou o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe

Como faltava muito pouco para que o evento acontecesse, o delegado e os policiais se uniram ao grupo de pessoas para tentar encontrar as alianças. Não é que deu certo?

“Fomos junto com o mutirão para tentar encontrar as alianças. Sentimos a presença de Deus, encontramos a aliança e fizemos a felicidade do casal”. disse o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe

Para o delegado, que está acostumado com tragédias e situações críticas, poder participar de alguma forma do momento especial da noiva e do noivo, ainda mais recuperando o objeto que simboliza a união, foi um presente.

Para o delegado, que está acostumado com tragédias e situações críticas, poder participar de alguma forma do momento especial da noiva e do noivo, ainda mais recuperando o objeto que simboliza a união, foi um presente.

"Isso pra nós foi inusitado e muito importante. Essa noiva que encontramos a aliança, que ela seja muito feliz, noite do amor". concluiu o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Demafe