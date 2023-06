Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na última quinta-feira (1º), a região do Norte Pioneiro do Paraná conquistou mais uma vez o destaque no setor queijeiro. A cerimônia de encerramento do Prêmio Queijos do Paraná 2023 foi realizada no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e premiou os melhores queijos produzidos no estado. O concurso, promovido pelo Sistema FAEP, IDR-Paraná, SEBRAE e SINDILEITE, contou com a participação de 323 queijos, tanto artesanais quanto industriais, produzidos exclusivamente no território paranaense.

Os queijos foram inscritos em dezenove categorias diferentes, levando em consideração características produtivas, como o tipo de leite utilizado, tipo de coagulação e tipo de maturação. Ao contrário de um concurso tradicional, não foram atribuídos primeiro, segundo ou terceiro lugares. Os queijos foram avaliados com base em suas características sensoriais, como aparência, maciez, sabor e aroma, recebendo notas individuais para cada aspecto. A soma dessas notas resultou na pontuação geral de cada queijo, determinando se ele receberia a medalha de ouro, prata, bronze ou nenhuma medalha. O processo de avaliação contou com a participação de 60 jurados capacitados para essa tarefa.

Após a avaliação e pontuação de todos os queijos, os que receberam a medalha de ouro passaram por uma nova seleção. Dez jurados, conhecidos como super-jurados, foram escolhidos entre os 60 para selecionar um queijo cada um, atribuindo-lhes o título de super-ouro. Dessa forma, os 10 queijos super-ouro passaram a concorrer ao título de melhor queijo do Paraná 2023.

Nesta edição do Prêmio, o destaque especial foi para o Norte Pioneiro. A região inscreveu 33 queijos, dos 323 do estado, e recebeu 11 premiações. Foram cinco medalhas de ouro, das quais quatro se transformaram em super-ouro, cinco medalhas de prata e uma medalha de bronze.

O engenheiro agrônomo do IDR-Paraná, Alfredo Braz da Costa Alemão, participou como jurado.

Veja abaixo a relação dos municípios, produtores e suas premiações em ordem alfabética:

Santana do Itararé

Queijos da Célia, da produtora Célia Aparecida Borges Consani, recebeu a medalha de super-ouro.

Queijos Sítio Aliança, do casal Leomar e Marisa, recebeu três medalhas de super-ouro, uma de ouro e uma de prata

Ribeirão Claro

Queijaria Bella Vista, de Luiz Henrique Pedroso, recebeu três medalhas de prata e uma de bronze.

Tomazina

Queijos Vovó Zaine, do casal Paulo Henrique e Camila de Fátima, recebeu uma medalha de prata

Casal de Tomazina (Paulo Henrique e Camila) ficou com medalha de prata – Foto: IDR-Paraná