As atuais concessões das rodovias do Paraná vencem em novembro de 2021. No período em que os trechos ficarem sem concessão, o Estado informou que vai garantir o atendimento em caso de acidentes. A manutenção das rodovias estaduais deve ficar a cargo do Governo Estadual, e as rodovias federais devem ser mantidas pelo Governo Federal.

No entanto, mesmo antes do fim dos contratos de concessão há muita preocupação por parte dos usuários das rodovias estaduais e federais. No Norte Pioneiro, por exemplo, mais precisamente na BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, motoristas reclamam da manutenção precária na rodovia. Há preocupação com o risco iminente de acidentes e de ‘esquecimento’ quanto as obrigações por parte do poder público.

“O trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho só piora a cada dia e a manutenção é bastante precária, mesmo com o contrato ainda vigente. As autoridades precisam olhar com atenção para o problema para evitar a destruição do asfalto, e consequentemente os acidentes fatais como muitos já registrados neste pedaço da rodovia”, adverte um motorista que pediu anonimato.