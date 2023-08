Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Siqueira Campos é a cidade paranaense com melhor avaliação no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC-BR), ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, que mede o desempenho dos 5.570 municípios brasileiros, mas o que chama atenção é a presença de outras três cidades, Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Jacarezinho.

No ranking das 500 cidades mais sustentáveis do Brasil, segundo a avaliação, há 27 municípios paranaenses listados. Em âmbito nacional, Siqueira Campos ficou na 88° colocação, com uma pontuação de 59,12 em um índice que vai de zero a 100.

município do Norte Pioneiro teve um nível de desenvolvimento sustentável considerado muito alto nos ODSs 6 – Água Potável e Saneamento e 12 – Produção e Consumo Sustentáveis, além de um índice alto nos ODSs 3 – Saúde de Qualidade; 8 – Trabalho Digno e Crescimento Econômico; 10 – Reduzir as Desigualdades; 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis; 13 – Ação Climática; 14 – Proteger a Vida Marinha; e 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

O ranking foi divulgado recentemente pela Institutos Cidades Sustentáveis e foi uma das principais notícias desta segunda-feira (14) na Agência Estadual de Notícias, com destaque à posição obtida por Siqueira Campos.

NORTE PIONEIRO

Além de Siqueira Campos, outros três municípios da região tiveram alta avaliação no IDSC: Joaquim Távora, 9ª no Estado e 341ª colocada no Brasil, Ribeirão Claro, 12ª no Estado e 370ª no Brasil, e Jacarezinho, 21ª no Estado e 463ª no Brasil.

Com os quatro municípios entre os 27 paranaenses melhores ranqueados, além da liderança com Siqueira Campos, o Norte Pioneiro se destaca como uma das principais micro regiões do Estado no quesito sustentabilidade.

Jacarezinho é uma das 27 cidades do Estado a constar no ranking das 500 melhores de todo país

GERAL

Também aparecem na avaliação as cidades de Maringá (109ª posição), Lobato (112ª), Pinhais (188ª), Londrina (197ª), Pato Branco (301ª), Quatro Barras (305ª), Umuarama (325ª), Irati (363ª), Jussara (364ª), Terra Boa (371ª), Dois Vizinhos (378ª), Céu Azul (383ª), Curitiba (389ª), Toledo (421ª), Porto Amazonas (422ª), Uraí (427ª), São Jorge do Ivaí (440ª), Cornélio Procópio (450ª), Astorga (465ª), Cafelândia (475ª), Colorado (483ª), Cascavel (484ª) e Rio Azul (488ª).

Segundo o Instituto Cidades Sustentáveis, o índice permite uma visão geral e integrada de todos os municípios brasileiros no que diz respeito ao cumprimento de cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Graças à ferramenta, o Brasil é o único país do mundo a acompanhar os desafios e avanços de todas as cidades na Agenda 2030