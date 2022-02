Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, se tornou um grande aliado das entidades sociais nos últimos anos. Com os sorteios mensais, as instituições cadastradas concorrem a prêmios todos os meses, além de receber os créditos do ICMS das notas fiscais doadas. Na última segunda-feira (7), 15 instituições foram contempladas com valores entre R$ 20 mil e R$ 40 mil.

Ao todo 1.534 entidades cadastradas no programa podem concorrer a prêmios mensais de R$ 20 mil e também a 20 mil prêmios de R$ 100 (eles podem ser cumulativos). Por esse motivo é importante sempre fazer a doação de notas para as instituições, que podem ser sorteadas com os valores dos bilhetes premiados nos sorteios.

As entidades sem fins lucrativos contribuem para a assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado. Uma delas que mais recebeu valores do Nota neste mês foi a Associação Alírio Pfiffer/Instituto TMO – Casa Malice de Curitiba. Foram 165 bilhetes premiados com R$ 100 e também um com o valor máximo de R$ 20 mil, totalizando R$ 36 mil em prêmios.

O instituto é uma entidade social que desenvolve um trabalho de apoio aos Centros de Transplante de Medula Óssea de todo o Brasil. “Todo o recurso arrecadado com o Nota Paraná é destinado a manter nossa casa de acolhimento institucional provisório, a qual atende pessoas e seus acompanhantes, de ambos os sexos, com idade superior a 16 anos que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o tratamento de doenças graves”, comenta a gerente administrativa da Associação, Maria José Mocelin.

Criada em 1988, a Associação Alírio Pfiffer/Instituto TMO (ITMO) é referência nacional no suporte ao Transplante de Medula Óssea, oferecendo apoio aos centros de transplante, aos pacientes e seus familiares.