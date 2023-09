Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Grupo Ás de Paus finalizou a XVIII Mostra de Teatro EnCena com o espetáculo “Encontro de Gigantes”, na Estação Ferroviária de Jacarezinho

As nove atrações da XVIII Mostra de Teatro EnCena movimentaram os municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. A ação cultural gratuita, realizada anualmente pela Prefeitura de Jacarezinho, pelo SESC Paraná e pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), com apoio do Instituto Federal do Paraná, Campus de Jacarezinho, ocorreu de 29 de agosto a 3 de setembro.

“A última edição do EnCena ficou marcada pela qualidade de seus espetáculos, que atingiram todas as faixas etárias. Foi um momento muito bonito em que toda a comunidade teve a oportunidade de ter experiências estéticas que levam aos mundos do encantamento e das reflexões contundentes”, observou o diretor de Cultura da UENP, James Rios. “Tudo isso só foi possível, claro, graças às parcerias que a Universidade estabeleceu com instituições importantes como a Prefeitura de Jacarezinho, o Sesc e o Instituto Federal. Por isso, externo minha gratidão a todos estes parceiros”, completou o diretor.

O espetáculo “Eu Severino” abriu a programação da Mostra na terça-feira, 29, nos campi de Bandeirantes e Cornélio Procópio da UENP. O cortejo antes do início das aulas contagiou os estudantes. No espetáculo, apresentado pelo Grupo Paiol, de Ribeirão Claro/PR, Severino representa a figura nordestina que migra a fim de se libertar de sua sina, o que deveria ser um sujeito passa a ser qualificação do ser. “Eu Severino” revela a construção desse eu que coisifica-se no sertão. O elenco é composto pelos artistas Francielly Veiga, Heriveuto de Souza, Michele Nakagima e Pedro Ziroldo, que também dirige a peça.

Já a praça Rui Barbosa de Jacarezinho e o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (Faculdade de Direito) receberam, respectivamente, os espetáculos “Conte outra vez”, da Cia Mapinguary de São Paulo, e “AM 950, Rádio Doçura”, do Grupo Paiol, no segundo dia do EnCena. No primeiro espetáculo, o artista Carlos Godoy, um exímio contador de histórias, apresentou contos populares e cantigas. Na outra peça, os atores Heriveuto e Pedro Ziroldo trouxeram para a cena discussões sobre a migração, a cultura latifundiária, a exploração trabalhista, os festejos no carnaval, a fé e a amorosidade como sinais de luta e resistência.

Na quinta-feira, 31, a Cia Mapinguary exibiu a peça “Festa no Céu e outras alegrias”, voltado ao público infantil, também na Praça Rui Barbosa. O boneco Mapinguari roubou a cena no final da peça. Além do contador de histórias, Carlos Godoy, os músicos Bruno Rocha e Giuliano Del Sole abrilhantam a festa, que teve participação dos alunos de escolas públicas municipais.

O Grupo Soarte apresentou o espetáculo “Maria Peregrina”, no SESC/SENAC Jacarezinho, no mesmo dia. Três histórias distintas que envolvem drama e comédia se entrelaçam nessa peça. As histórias narradas por um romeiro resgatam lembranças e acontecimentos que revelam a vida de Maria Peregrina, personagem do folclore popular do interior do estado de São Paulo, considerada santa pela população de São José dos Campos, cidade onde viveu e faleceu.

No dia 1° de setembro, o público acompanhou, no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), a videoperformance “Alfabetos e Aniversários”, do curso técnico em Arte Dramática do Instituto Federal do Paraná, Campus de Jacarezinho. Ao todo, oito alunos protagonizaram o trabalho. O grupo foi dirigido pelos professores Antônio Rodrigues e José Quaresma. O espetáculo “Mortes Ardentes, Paixões Enterradas”, do Humatriz Teatro, aconteceu no mesmo dia no Teatro de Arena do CAT. O espetáculo foi estrelado pelas atrizes e palhaças Adelvane Néia (Margarida) e Silvia Leblon (palhaça Spirulina).

No sábado, 2 de setembro, a Cia do Abração apresentou o espetáculo “Alice no País das Maravilhas” no CAT. A peça conta a história de Alice, uma menina inquieta, ávida por aventuras e novidades. Na adaptação de Letícia Guimarães, a protagonista Alice (Ana Sercunvius) dorme no meio de uma enfastiante narrativa, contada por sua irmã e, em seu sono, começa a sonhar e encontra um coelho apressado, que carrega como um tesouro, pensamentos novos, coloridos e lindos.

A novidade desta edição ficou para o encerramento da programação, que foi realizado na Estação Ferroviária de Jacarezinho, em um importante processo de reocupação cultural do patrimônio municipal. Dessa forma, no domingo, dia 3 de setembro, o Grupo Ás de Paus, de Londrina, encenou o espetáculo “Encontro de Gigantes”.

A peça apresentou duas figuras excêntricas e divertidas enquanto aguardam com curiosidade a realização do tão esperado “Encontro de Gigantes” na companhia do público. Cansada da espera, a dupla decide ir embora, quando, de repente, é surpreendida por uma figura fantástica. Nesse encontro, todos são convidados a conhecer a história de um elemento que atravessa épocas, permeando diversas culturas e transformando a dimensão do humano.