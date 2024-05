As imagens mostram um homem se arriscando para fazer o resgate na tarde da última segunda, 13. No vídeo também é possível ver a força das águas do rio contra o imóvel que fica no bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo informações, os resgates foram realizados em três jornadas a pé, devido às dificuldades enfrentadas com um barco.

Reprodução/ portoalegre24h/ X