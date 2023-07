Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um novo ciclone em formação na costa do Rio Grande do Sul deve trazer uma frente fria e chuvas para o Paraná a partir desta quarta-feira (26).

“Na quarta-feira, por conta da circulação de ventos e a formação de um ciclone na altura da costa do Rio Grande do Sul, instabilidades devem avançar sobre a metade sul do estado do Paraná e também áreas do Noroeste”, explicou a meteorologista Luiza Cardoso, do Climatempo.

“Na quinta-feira (27), por conta deste ciclone, a passagem de uma frente fria que é associada a este ciclone extratropical, deve trazer chuva, com muita frequência, para o Litoral do Paraná”, disse ela. “Nas demais regiões do estado, também tem condições de chuva, mas volume acumulado é menos expressivo”. O clima deve permanecer igual na sexta-feira (28). Veja previsão na galeria.