O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), está garantindo a conservação de mais 294,93 quilômetros de rodovias estaduais do Norte e Norte Pioneiro até o ano que vem. Trata-se da contratação de um novo lote do programa Proconserva, do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), desta vez denominado Lote B de sua Superintendência Regional Norte.

O investimento será de R$ 22.471.285,57 para executar os serviços de reperfilagem, microrrevestimento, remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal.

O prazo de execução é de 365 dias, com vigência a partir de 17 maio. Neste primeiro momento serão realizados os serviços de tapa-buracos emergenciais em todos os pontos críticos, enquanto o consórcio contratado programa os serviços mais duradouros.

O lote B contempla a ligação entre Ribeirão do Pinhal e Carlópolis (PR-218), chegando até a divisa com São Paulo; a PR-151 entre Carlópolis e Ribeirão Claro, também chegando até a divisa com o estado vizinho; as ligações de Siqueira Campos com Salto do Itararé (PR-424) e com Tomazina (PRC-272), e o trecho pavimentado no distrito de Alemoa (PR-151); o acesso de Quatiguá (PR-852) à PR-092; a rodovia entre Congonhinhas e Campinho (PR-435), distrito de Ibaiti; e a PR-090, de São Jerônimo da Serra a Curiúva.

Ao todo, serão beneficiados mais de 170 mil habitantes de 16 municípios, além dos tráfegos de longa distância intermunicipal e interestadual.

PROGRAMA– O Proconserva é um programa intermediário que visa garantir a conservação e boas condições de segurança das rodovias estaduais, enquanto está em elaboração o próximo programa de conservação.

Para esta nova iniciativa estão em desenvolvimento projetos que irão contemplar soluções mais modernas, embasadas por uma cuidadosa análise das condições do pavimento da malha estadual. Será uma nova modelagem para este tipo de contrato, com indicadores de desempenho e resultados mais eficazes e duradouros.

Para a Superintendência Regional Norte do DER/PR já foram contratados outros quatro lotes (A, C, D, E), um investimento de R$ 114.390.784,31, atendendo 1.190,09 km de rodovias.

Além disso, a mesma superintendência conta com quatro editais de conservação e manutenção de Obras de Arte Especiais (OAEs) de rodovias estaduais, estruturas como pontes, viadutos, galerias e passa-gados.

Dois já estão com contrato assinado, um deve ser contratado em breve e outro está em fase final de licitação. Serão investidos R$ 33.056.137,00 para atender 44 OAEs.

Confira os detalhes do lote B da Superintendência Regional Norte do DER/PR – Proconserva:

Extensão: 294,93 km

Rodovias: PR-090, PR-151, PR-218, PRC-272, PR-424, PR-435, PR-852 e PR-963

Municípios: Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, São Jerônimo da Serra, Sapopema, Siqueira Campos e Tomazina.