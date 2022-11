Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um deslizamento de terra provocou bloqueio em ambos os sentidos na BR-376, no quilômetro 668, em Guaratuba, Litoral do Paraná, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul. O incidente aconteceu no início da noite desta segunda-feira (28) e ainda não há informações se carros e vítimas foram soterrados.

Várias equipes de socorro da concessionária responsável pela via e do Corpo de Bombeiros já foram acionadas para atender a ocorrência.