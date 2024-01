Com um investimento total de aproximadamente R$ 9 milhões, o novo Hospital Municipal de Ibaiti está prestes a ser inaugurado, marcando um importante marco na área da saúde da região. As obras foram financiadas por meio de um convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde, o Fundo Estadual de Saúde do Governo do Paraná (R$ 4 milhões), além de recursos do Município de Ibaiti, provenientes da Prefeitura Municipal e contrapartida da Câmara de Vereadores.

O laboratório municipal, agora ampliado e ajustado às normas da Vigilância Sanitária e Anvisa, foi equipado com modernos aparelhos. Este espaço permitirá a realização de exames básicos, atendendo às demandas dos postos de saúde e do próprio hospital. Com essa expansão, o Hospital Municipal alcançará uma autonomia de 80% na realização de exames, eliminando a necessidade de encaminhamentos externos.

O centro cirúrgico, parte essencial do novo hospital, contará com salas equipadas com tecnologia de última geração. A reforma e ampliação proporcionarão um significativo aumento na capacidade e qualidade dos atendimentos, garantindo uma estrutura moderna e eficiente.

Durante as obras, em 2022, uma caravana composta por oito prefeitos do Norte Pioneiro do Paraná esteve reunida com representantes da Secretaria de Estado da Saúde, discutindo a possibilidade de estadualização e regionalização do Hospital de Ibaiti. O prefeito Antonely Carvalho destacou a importância das melhorias para a região, afirmando que a população ganhará um hospital mais moderno e eficiente.

Uma conquista adicional é o heliponto aero médico construído ao lado do hospital pela administração municipal. O Heliponto Municipal Prefeito Luiz Carlos Peté dos Santos, o primeiro do gênero balizado fora de aeroportos no Paraná, facilitará a transferência de pacientes em situações de emergência para centros hospitalares distantes, evitando congestionamentos no centro da cidade. O heliponto já está em operação, prometendo agilidade e eficiência nos casos de urgência.

A inauguração do novo Hospital Municipal de Ibaiti representa um avanço significativo na infraestrutura de saúde da região, proporcionando atendimento de qualidade e modernidade à população.