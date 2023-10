Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um novo vídeo de câmera de segurança divulgado nesta sexta-feira (6) mostra o momento em que um tornado de intensidade F2 atingiu a região Sul de Cascavel (PR), nesta quarta-feira (4).

O vídeo foi registrado na rua Carlos de Carvalho. De acordo com a Defesa Civil, 540 casas foram atingidas e 500 árvores caíram na cidade. Cerca de 59 mil imóveis ficaram sem energia no dia do tornado.

A Copel normalizou nesta sexta-feira (6) o fornecimento de energia. A Defesa Civil distribui telhas para os moradores que precisem, e prioriza pessoas em vulnerabilidade social, pelo telefone 199 ou WhatsApp pelo (45) 99103 7592.

Veja o vídeo que mostra a ação do tornado: