Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) entregou nesta quinta-feira, 16, novos equipamentos de proteção respiratória ao Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina. “São equipamentos adquiridos pelo governo estadual para garantir a segurança dos bombeiros e das vítimas, no momento crítico de atuação para salvar vidas”, disse.

Romanelli lembrou ainda da proposta de construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros, investimentos de R$ 8 milhões que estão no orçamento do Estado. “Todos sabemos da importância desse investimento para o Norte Pioneiro e estamos trabalhando para que o recurso seja liberado para que a corporação tenha um espaço moderno e de fácil atendimento à região”, defende.

O deputado defendeu ainda investimento na unidade de Ibaiti, que funciona de forma mista, com apoio da Defesa Civil. “É uma unidade que atende sete municípios da região e necessita de investimentos. Nossa luta é para transformar o Corpo de Bombeiros Comunitário em Militar, que possa atuar com mais efetividade em toda a região”, reforça.

Ainda em Santo Antônio da Platina, Romanelli e o prefeito professor Zezão Coelho (Pode) se reuniram com a associação médica e debateram as principais demandas na área da Saúde e os investimentos necessários para garantir agilidade e melhor atendimento aos moradores da cidade.